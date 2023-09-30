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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يشاهد فيلما تسجيليا للجهود الوطنية في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات

الرئيس السيسي يشاهد
الرئيس السيسي يشاهد فليما تسجيليا

شهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا يسلط الضوء على الجهود الوطنية في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات الصناعية، وذلك خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز".

رانيا المشاط: علاقة مصر مع مؤسسات التمويل الدولية تشهد تحولا منذ 2014
 


‏وفي ذات السباق، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن ‏الدولة المصرية لديها استراتيجيات عديدة ونحن خلقنا جسورا مهمة جدا مع العالم الخارجي لتنفيذ الرؤية المصرية من خلال شراكات دولية متعددة.

 

وأضافت وزيرة التعاون الدولي خلال كلمتها بمؤتمر حكاية وطن، المنعقد اليوم بالعاصمة الادارية،‏ أنه منذ عام 2014 هناك تحول في علاقة مصر مع مؤسسات التمويل الدولية ومع شركائنا الثنائيين في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية.

 

وأضافت أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي له ثلاثة اهداف، أولا تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من التمويل الإنمائي، وثانيا ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وثالثا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فاعل.

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