الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتأخر أمام وولفرهامبتون في الشوط الأول

تأخر مانشستر سيتي أمام مضيفه وولفرهامبتون بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف وولفرهامبتون جاء في الدقيقة الثالثة عشرة عن طريق المدافع البرتغالي روبين دياز بالخطأ في مرمى فريقه، أثناء محاولته إبعاد تمريرة بيدرو نيتو الذي قام بمجهود فردي رائع في الجهة اليمنى.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلًا من:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - روبين دياز - ناثان آكي

خط الوسط: ماتيوس نونيس - ماتيو كوفاسي - فيل فودين

خط الهحوم: جيريمي دوكو - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند.