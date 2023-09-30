الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتقدم على بورنموث 2-0 في الشوط الأول

تقدم فريق أرسنال على مضيفه بورنموث بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح بوكايو ساكا التسجيل لـ أرسنال في الدقيقة 17 من متابعة لرأسية زميله جابرييل جيسوس التي ارتطمت بالقائم.

وسجل النرويجي مارتين أوديجارد الهدف الثاني لـ أرسنال في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

تشكيل أرسنال

وضم تشكيل أرسنال كلًا من:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: ويليام ساليبا - بينجامين وايت - جابرييل ماجالهيس - أولكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتين أوديجارد - كاي هافيرتز

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - إيدي نيكيتاه

ويجلس المحترف المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في مباراة اليوم