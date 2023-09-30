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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روما: أرمينيا طلبت المساعدة من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع لاجئي كاراباخ

اللاجئين الى ارمينيا
اللاجئين الى ارمينيا من كاراباخ

قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي يوم السبت إن أرمينيا طلبت المساعدة من الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في التعامل مع اللاجئين القادمين من ناجورنو قرة باغ منذ أن استعادت أذربيجان السيطرة على المنطقة الأسبوع الماضي.

ومنطقة ناجورنو قرة باغ معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان لكن أغلب سكانها من المسيحيين الأرمن الذين أسسوا جمهورية آرتساخ قبل ثلاثة عقود بعد صراع عرقي دموي مع انهيار الاتحاد السوفيتي.

قال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت متأخر من يوم الجمعة إن أكثر من 100 ألف لاجئ وصلوا إلى أرمينيا منذ أن شنت أذربيجان عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على ناجورنو قرة باغ.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي في بيان إن أرمينيا طلبت من الاتحاد الأوروبي توفير ملاجئ مؤقتة وإمدادات طبية، مضيفا أن روما تعمل على تعزيز الاستقرار في المنطقة.

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