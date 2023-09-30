تريزيجيه يشارك في انتصار طرابزون سبور على بينديك في الدوري التركي

فاز فريق طرابزون سبور على ضيفه بينديك سبور بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة لبطولة الدوري التركي.

افتتح أوناتشو التسجيل لـ طرابزون سبور بهدف في الدقيقة الثالثة، أعقبه زميله باكستياس بهدف ثان في الدقيقة 27.

وسجل سيكتشي هدفًا لـ بينديك سبور في الدقيقة 36، لكن لم يمنعه من تجنيب فريقه الهزيمة.

وشارك المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه في المباراة كأساسي مع طرابزون سبور، قبل استبداله في الدقيقة 68، فيما لم يتواجد أحمد حسن كوكا في قائمة بيديك سبور بسبب معاناته من الإصابة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد طرابزون سبور لـ 12 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بينديك سبور عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.