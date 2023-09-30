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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هل تصدر جوجل هواتفها القادمة Google Pixel 8 بالذكاء الاصطناعي؟

هل تصدر جوجل هواتفها
هل تصدر جوجل هواتفها Google Pixel 8 بالذكاء الاصطناعي؟

تعتزم شركة جوجل الأمريكية إطلاق هواتفها Google Pixel 8 في 4 أكتوبر القادم مع ساعة Pixel Watch 2 الذكية ضمن حدث كبير، كما أنه من المتوقع أن تشهد الأجهزة الجديدة زيادات في الأسعار، ولكن السؤال الذي لا يزال يتكرر هل تحصل الهواتف على ميزات بالذكاء الاصطناعي؟. 

وبحسب تقرير من موقع 9to5Google فإن العالم يعيش في عصر يهيمن فيه الذكاء الاصطناعي على مجال التكنولوجيا بأكمله، وقبل طرح سلسلة Pixel 8 في الأسواق، يبدو من الواضح تمامًا أن جوجل تعتمد بشدة على الذكاء الاصطناعي لدعم هواتفها الذكية الجديدة.

ويكشف مقطع فيديو مسرب نشره موقع  91Mobiles عن الكثير من الميزات الجديدة القادمة إلى سلسلة Google Pixel 8، والتي تركز بشكل أساسي على ميزات الكاميرا لكلا الهاتفين، بما في ذلك Audio Eraser . 

و تعتمد العديد من الميزات بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، مثل الميزة الجديدة التي تسمح لـ Google Photos بتغيير وجوه الأشخاص في الصورة بشكل كامل. 

 

كما تم تسليط الضوء على معالجات Titan M2 و Tensor G3 الجديدة، بالإضافة إلى شبكة VPN الخاصة بـ Google One، وتم أيضًا تسليط الضوء على "التحقق من السلامة" كوسيلة للحفاظ على سلامة المستخدمين حيث سيتم إخطار جهات الاتصال الخاصة بك بأنك لم تقم بتسجيل الوصول. 

ويتضمن ذلك ميزة مساعد جوجل الجديدة التي يبدو أنها تسمى "Summarize"، حيث يتم عرض مساعد جوجل بسرعة كبيرة مع قائمة نقطية من النقاط التي يبدو أنها تم إنشاؤها من صفحة ويب معروضة في Chrome “ كروم”. 

 

كما يشير الإعلان الخاص بسلسلة Google Pixel 8 إلى ميزتي Call Screen وHold for Me، حيث إنها خطوة قوية على الذكاء الاصطناعي من جانب جوجل، وفقا للتقرير فإن حدث جوجل القادم سيركز أيضًا بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي.

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