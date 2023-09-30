تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبير في قمة الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح بشكل أساسي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي - كيرتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير الجديد.