عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبير في قمة الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح بشكل أساسي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي - كيرتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير الجديد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

أهدر البنزين .. قرار عاجل ضد مسئول كبير بشركة بترول استولى على مليوني جنيه

ابن اخته خلص عليه.. جريمة مروعة غرب الجيزة والسبب صادم

لا تخافوا ولكن احذروا| العاصفة إلياس تصل مصر خلال ساعات.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

وفاة الفنان محمد فريد بعد صراع مع المرض

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

ترشيحاتنا

نابولي يكتسح ليتشي برباعية في الدوري الإيطالي

محمود علاء يوجه رسالة بعد استبعاده من مواجهة أرتا سولار

لامس مناطق حساسة.. فعل فاضح لعاطل بعد صلاة الجمعة في الجيزة.. تفاصيل

بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يخسر بثنائية من فولفسبورج في الدوري الألماني

خطة ناجحة وعبقرية في التنفيذ|مؤسسات تعليمية أضافها السيسي لمصر خلال 10 سنوات

30 ألف جنيه .. تمويل مقدم لهذه الفئة | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خس جامد.. كيف تحمى نفسك من المرض المتسبب في وفاة محمد فريد

أهمها الأسماك .. أطعمة تحميك من الإصابة بنزلات البرد

في شهر التوعية بسرطان الغدة الدرقية.. هذه أبرز الأسباب والأعراض

سبب وفاة محمد فريد وتغير شكله

فيديو

الشرطة فى كل الشوارع.. استعدادات الداخلية لتأمين طلاب المدارس والجامعات.. فيديو

عاشت 3 أيام في القبر.. سيدة تروي تفاصيل دفنها حيّة لسبب غريب|فيديوجراف

مفاجأة في سعر السكر عقب قرار الحكومة بعد وصوله 40 جنيها

هل غدا الأحد إجازة ؟.. وعطلة في أول أسبوع دراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ