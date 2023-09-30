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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمود علاء يوجه رسالة بعد استبعاده من مواجهة أرتا سولار

صدى البلد

فاجأ محمود علاء مدافع الزمالك زملائه فى الفريق الابيض برسالة  قبل ساعات من انطلاق مباراة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت وذلك عقب قرار استبعاده من اللقاء بفرمان من اوسوريو المدير الفنى للفريق .

وكتب محمود علاء رسالة قوية وقصيرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى موجها حديثه لزملاءه اللاعبين بالفريق قائلا : بالتوفيق يا رجالة .

أجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تعديلا على مقاعد بدلاء الفريق في مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وقام المدير الفني بضم محمد عبد الشافي، ليتواجد على مقاعد البدلاء بدلا من حاتم سكر الذي تم استبعاده من القائمة بعد إعلان التشكيل.

ويضم تشكيل الزمالك لخوض كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا  - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم:  سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما  وإبراهيما نداي.

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