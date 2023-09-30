وولفرهامبتون يُلحق بـ مانشستر سيتي الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي

تلقى مانشستر سيتي أول هزيمة له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بهزيمته أمام مضيفه وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة السابعة للبطولة.

هدف وولفرهامبتون الأول جاء في الدقيقة الثالثة عشرة عن طريق المدافع البرتغالي روبين دياز بالخطأ في مرمى فريقه، أثناء محاولته إبعاد تمريرة بيدرو نيتو الذي قام بمجهود فردي رائع في الجهة اليمنى.

وأدرك المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، التعادل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 58 من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة من على حدود منطقة الجزاء.

وتمكن هوانج هي تشان من تسجيل الهدف الثاني لـ ولفرهامبتون في الدقيقة 66 من متابعة لتمريرة ماتيوس كونيا.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد وولفرهامبتون لـ 7 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة في الصدارة.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلًا من:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - روبين دياز - ناثان آكي

خط الوسط: ماتيوس نونيس - ماتيو كوفاسي - فيل فودين

خط الهحوم: جيريمي دوكو - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند.