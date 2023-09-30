مانشستر يونايتد يخسر بهدف أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تعرض فريق مانشستر يونايتد للهزيمة أمام نظيره كريستال بالاس بهدف نظيف، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف كريستال بالاس الوحيد في المباراة في الدقيقة ٢٥ عن طريق يواكيم أندرسون.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أندريا أونانا

خط الدفاع: دالوت - لينديلوف - فاران - أمرابط.

خط الوسط: ماونت - كاسيميرو - بيليستري - برونو فيرنانديز - ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: هويلوند.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق كريستال بالاس المركز التاسع برصيد ١١ نقطة، بينما يأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد ٩ نقاط.