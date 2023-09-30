أرسنال يهزم بورنموث برباعية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق أرسنال على مضيفه بورنموث بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح بوكايو ساكا التسجيل لـ أرسنال في الدقيقة 17 من متابعة لرأسية زميله جابرييل جيسوس التي ارتطمت بالقائم.

وسجل النرويجي مارتين أوديجارد الهدف الثاني لـ أرسنال في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

وأكد الألماني كاي هافيرتز انتصار أرسنال بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، أعقبه بينجامين وايت بهدف رابع في الدقيقة 93.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال لـ 17 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.

تشكيل أرسنال

وضم تشكيل أرسنال كلًا من:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: ويليام ساليبا - بينجامين وايت - جابرييل ماجالهيس - أولكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتين أوديجارد - كاي هافيرتز

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - إيدي نيكيتاه

وجلس المحترف المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في مباراة اليوم