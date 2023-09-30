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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

معالج كوالكوم وكاميرا 108 ميجابكسل.. أشيك وأرخص موبايل أوبو Oppo لطلبة الجامعة

هاتف أوبو Oppo Reno
هاتف أوبو Oppo Reno 8 T

مع بداية العام الدراسي الجديد، يعد أكثر ما يشغل طلبة الجامعة امتلاك هاتف ذكي بمواصفات كبيرة يقدم أداء قويا يمكنه تلبية احتياجات المستخدمين ومعينا لهم على متابعة الدراسة، إلا أن ارتفاع الأسعار يشكل عائقا كبيرا، ولكن من بين أفضل الهواتف التي يمكنها تقديم قيمة كبيرة مع سعر مناسب هو Oppo Reno 8 T من شركة أوبو الصينية.    

 

سعر هاتف أوبو Oppo Reno 8 T 

ويبدأ سعر Oppo Reno 8 T في السوق المصري من حوالي 9 آلاف و 550 جنيهًا ، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 8 T 

وجاء Oppo Reno 8 T بشاشة منحنية من نوع OLED، قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض +FullHD تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع تصميم أنيق يناسب الشباب. 

ويقدم Oppo Reno 8 T كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل، أحدهما ماكرو والآخر للعمق، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.  

ويحتوي Oppo Reno 8 T على بطارية سعة 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 67 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غضون 44 دقيقة. 


ويعمل Oppo Reno 8 T بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695، من تصنيع شركة كوالكوم الأمريكية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 128 جيجابايت، مع نظام تشغيل أندرويد 13.

 

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