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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. إنقاذ 110 مهاجرين من جنسيات أفريقية شمال شرقي الخُمس

خفر السواحل الليبي
خفر السواحل الليبي

أعلن خفر السواحل الليبي اليوم السبت، إنقاذ 110 مهاجرين من جنسيات أفريقية بعمليتي إنقاذ شمال شرقي الخُمس.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر أمنية إيطالية، اليوم السبت، وصول 35 مهاجرا غير شرعيا إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا.

وأضافت المصادر، أن أغلب المهاجرين الغير شرعيين الذين وصلوا إلى لامبيدوزا، يحملون الجنسية السورية، وأخبروا رجال الإنقاذ أنهم غادروا مدينة زوارة الليبية الليلة الماضية، بحسب ما أوردته وكالة "آكي" الإيطالية.

وأوضحت المصادر الإيطالية، أن زورق دورية تابع لقوات خفر السواحل الإيطالية، أنقذ الـ35 شخصاً فيما جرى الاستيلاء على القارب المستخدم للعبور، وهو مصنوع من الألياف الزجاجية ويبلغ طوله حوالي 7 أمتار.

خفر السواحل الليبي انقاذ جنسيات أفريقية مصادر أمنية إيطالية

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