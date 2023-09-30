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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تزامنًا مع الأعياد اليهودية.. إسرائيل تفتتح نفقًا جديدًا تحت المسجد الأقصى

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي افتتحت نفقًا جديدًا تحت المسجد الأقصى يمتد من ساحة البراق إلى القصور الأموية المُلاصقة للسور الجنوبي للمسجد.

ووفقًا لوسائل الإعلام فإن الدخول للنفق يكون من باب المغاربة في بلدة سلوان، ثم لساحة البراق وبعدها يتوجّه للجهة اليمنى فيجد مدخل النفق الذي يمتد نحو 200 متر وارتفاعه 15 مترًا، في حين ستكون نهايته في القصور الأموية مقابل المُصلى القبلي من خارج سور المسجد الأقصى.

وبحسب وسائل الإعلام فإن النفق افتتح قبل 3 أشهر ويبدأ السير فيه بشكل مستوٍ، ثم ينزل تحت الأرض نحو 15 مترًا، وبعدها تصل لمتحف يعرض آثارًا يدّعون أنهم عثروا عليها خلال الحفريات في القصور الأموية، بينها نجمة داوود والشمعدان.

وذكرت وسائل الإعلام أن المتحف يفضى إلى معرض صور يزعم أنه تاريخ مدينة القدس، ويدعي أن الأقصى القديم كان ممرا "للهيكل" المزعوم، كما يعرض صورة توضح وضع القرابين في مسجد قبة الصخرة، وبعدها المرور عبر طريق داوود، وفق روايتهم.

ويتخلل الجولة داخل النفق إلى عرض لفيلم بثلاث لغات، العربية والانجليزية والعبرية، يروج "للهيكل" المزعوم، ويلمح إلى وجود كنيسة مسيحية حول مسجد قبة الصخرة.

ويعد “عيد العرش” المحطة الثالثة من موسم الأعياد اليهودية، والذي أطلقت فيه جماعات الهيكل المزعوم دعوات للمستوطنين بتنفيذ اقتحامات غير مسبوقة للأقصى.

ويعتزم المستوطنون تنفيذ اقتحامات مركزية يومي الأحد الاثنين «1-2 أكتوبر»، بهدف كسر أرقام المُقتحمين للأقصى خلال الأعوام الماضية، إلى جانب محاولة إدخال القرابين النباتية للمسجد المبارك ضمن طقوس هذا العيد العبري.

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