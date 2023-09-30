زيزو بيتخانق .. اشتباك بين لاعبى الزمالك وأرتا سولار فى الكونفدرالية

شهدت الدقائق الاخيرة من عمر الشوط الأول لمباراة الزمالك و ارتا سولار الجيبونى فى المباراة المقامة بينهما حاليا فى اياب دور الت 32 لكأس الاتحاد الافريقى " الكونفدرالية " مشادة وخناقة بين لاعبى الزمالك و ارتا سولار مع نهاية الشوط الأول .

واشتبك أحمد سيد زيزو مع أحد لاعبى ارتا سولار مع نهاية الشوط الأول بعد تشابك الطرفين خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط .

بدا الزمالك المباراة بشكل هجومي ضاغط بحثاً عن تسجيل هدف مبكر والاقتراب من تعويض الفارق لكن لم تسفر هجمات الفارس الابيض طوال الربع ساعة الأولي عن أي شئ ايجابي.. وفي وسط سيطرة الزمالك علي مجريات اللعب خطف ارتا سولار هدف مباغت بعد هجمة جيدة ابتدت من الجانب الأيسر عند ياكوبا الذي حول الكرة عرضية ارضية قابلها وارساما المنطلق من الخلف بتسديدة مباشرة سكنت الشباك مباشرة.

تعقدت الأمور بعد الهدف وعاد الزمالك للضغط من جديد وفي اول تهديد بعد الهدف وصلت عرضية مميزة عند شيكابالا داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رائعة

علي الطائر لكن تصدي لها الحارس باقتدار.

ظل الوقت يمر والموقف يزداد صعوبة علي الزمالك فرغم السيطرة الا انها بلا جدوي وسلبية تامة في وسط فشل لاعبي الزمالك وجمودهم امام تركيز وصلابة دفاع

ارتا سولار.

وفي الدقيقة 34 انقذ حارس الفريق الجيبوتي مرماه من هدف بعد تصديه لتسديدة الجزيري من داخل منطقة الستة ياردة.

حاول الزمالك حل الطلاسم الدفاعية عن طريق التسديدات واطلق زيزو قذيفة من علي حدود الـ18 لكنها مرت فوق العارضة.

ولم يسمح الوقت الباقي في تغيير اي شئ في مجريات اللقاء.