عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو بيتخانق .. اشتباك بين لاعبى الزمالك وأرتا سولار فى الكونفدرالية

الزمالك مع أرتا سولار
الزمالك مع أرتا سولار

 

شهدت الدقائق الاخيرة من عمر الشوط الأول لمباراة الزمالك و ارتا سولار الجيبونى فى المباراة المقامة بينهما حاليا فى اياب دور الت 32 لكأس الاتحاد الافريقى " الكونفدرالية " مشادة وخناقة بين لاعبى الزمالك و ارتا سولار مع نهاية الشوط الأول .

واشتبك أحمد سيد زيزو مع أحد لاعبى ارتا سولار مع نهاية الشوط الأول بعد تشابك الطرفين خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط .

بدا الزمالك المباراة بشكل هجومي ضاغط بحثاً عن تسجيل هدف مبكر والاقتراب من تعويض الفارق لكن لم تسفر هجمات الفارس الابيض طوال الربع ساعة الأولي عن أي شئ ايجابي.. وفي وسط سيطرة الزمالك علي مجريات اللعب خطف ارتا سولار هدف مباغت بعد هجمة جيدة ابتدت من الجانب الأيسر عند ياكوبا الذي حول الكرة عرضية ارضية قابلها وارساما المنطلق من الخلف بتسديدة مباشرة سكنت الشباك مباشرة.
تعقدت الأمور بعد الهدف وعاد الزمالك للضغط من جديد وفي اول تهديد بعد الهدف وصلت عرضية مميزة عند شيكابالا داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رائعة 
علي الطائر لكن تصدي لها الحارس باقتدار.
ظل الوقت يمر والموقف يزداد صعوبة علي الزمالك فرغم السيطرة الا انها بلا جدوي وسلبية تامة في وسط فشل لاعبي الزمالك وجمودهم امام تركيز وصلابة دفاع 
ارتا سولار.
وفي الدقيقة 34 انقذ حارس الفريق الجيبوتي مرماه من هدف بعد تصديه لتسديدة الجزيري من داخل منطقة الستة ياردة.
حاول الزمالك حل الطلاسم الدفاعية عن طريق التسديدات واطلق زيزو قذيفة من علي حدود الـ18 لكنها مرت فوق العارضة.
ولم يسمح الوقت الباقي في تغيير اي شئ في مجريات اللقاء.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

لا تخافوا ولكن احذروا| حقيقة وصول العاصفة إلياس إلى مصر.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

ابن اخته خلص عليه.. جريمة مروعة غرب الجيزة والسبب صادم

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

خس جامد.. كيف تحمى نفسك من المرض المتسبب في وفاة محمد فريد

عجز الأطباء عن إسعافه.. سر وفاة أحمد سامي العدل فجأة في عز شبابه

ترشيحاتنا

شاكر: 116 مليار جنيه استثمارات الشبكة الكهربائية الموحدة حتى الآن.. وهي الأقوى بالمنطقة|فيديو

حكاية وطن يرصد كيف نجحت مصر في رفع مؤشر الأعمال وتعزيز الاستثمارات خلال 9 سنوات

5 مليون يعملون في المشروعات.. أحمد موسى: السيسي عايز شعبه سعيد

الزمالك يحقق ريمونتادا تاريخية أمام أرتا سولار برباعية

خلال ساعات|قوانين تنتظر الحسم من النواب.. التصالح بمخالفات البناء وزيادة المعاشات الأبرز

لديه خطة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي لم يبع الوهم للمصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور يقلق على منى زكي بعد صورتها بتلقى فيتامينات وريدية

فستان جذاب.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بجمالها من لبنان.. شاهد

طريقة تحضير صينية البطاطس البيوريه

هاني الناظر يصاب بوعكة صحية | تفاصيل

فيديو

براءة سيدة الزقازيق التي تخلصت من ابنها

رسالة مهمة جدا للمصريين.. أبرز تصريحات السيسي في مؤتمر"حكاية وطن"

الشرطة فى كل الشوارع.. استعدادات الداخلية لتأمين طلاب المدارس والجامعات.. فيديو

عاشت 3 أيام في القبر.. سيدة تروي تفاصيل دفنها حيّة لسبب غريب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ