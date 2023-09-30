ليفربول يخسر أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

خسر فريق ليفربول أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف في قمة الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

فريق ليفربول تلقى صفعة بحصول لاعبه كيرتس جونز على بطاقة حمراء لتدخله القوي على إيف بيسوما في الدقيقة 26، ليكمل رفاق محمد صلاح المباراة منقوصين.

وسجل لويس دياز هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 34 من متابعة لتمريرة محمد صلاح، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

واستطاع الكوري الجنوبي سون هيونج مين تسجيل الهدف الأول لـ توتنهام في الدقيقة 36، من متابعة لتمريرة ريتشارليسون.

وأدرك الهولندي كودي جاكبو التعادل لـ ليفربول في آخر دقائق الشوط الأول، بتسديدة قوية من متابعة لرأسية زميله فيرجيل فان دايك.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه البديل جوتا لاعب ليفربول في الدقيقة 69، ليترك فريقه يكمل المباراة بـ 9 لاعبين.

وتم استبدال محمد صلاح في الدقيقة 73.

وسجل جويل ماتيب الهدف الثاني لـ توتنهام في الدقيقة الأخيرة بالخطأ في مرمى فريقه، متسببًا في الهزيمة الأولى لـ ليفربول.

تشكيل ليفربول

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح بشكل أساسي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي - كيرتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو