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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخيرا.. أبل تفصح عن أسباب السخونة الشديدة لآيفون iPhone 15

أبل تفصح عن أسباب
أبل تفصح عن أسباب السخونة الشديدة لآيفون iPhone 15

أفصحت شركة Apple أبل عن الأسباب الرئيسية المتعلقة بالسخونة الشديدة التي واجهها مستخدمو هواتف iPhone 15 خلال الأيام الماضية، والتي خيبت آمال الكثير حول أشهر سلسلة هواتف ذكية في العالم. 

قالت أبل أن خطأ برمجي بالإضافة إلى مشكلات أخرى مرتبطة بالتطبيقات الشائعة مثل Instagram “ إنستجرام” وUber “ أوبر” تسببت في ارتفاع حرارة سلسلة iPhone 15 التي تم إصدارها مؤخرًا. 

أكدت الشركة على أنها "تعمل على تحديث لنظام iOS17 الذي يعمل على تشغيل هواتف iPhone 15 لمنع الهواتف من أن تصبح ساخنة بهذا الشكل". 

أضافت أبل أن التحديث القادم سيحل مشكلة التعامل مع التطبيقات التي تعمل بطرق تتسبب في زيادة تحميل النظام. 

وقامت إنستجرام، بتعديل تطبيقها في وقت سابق من هذا الأسبوع لمنعه من تسخين الهواتف ليتناسب مع أحدث نظام تشغيل لهواتف آيفون، كما قالت أبل إن شركة أوبر والتطبيقات الأخرى مثل لعبة الفيديو Asphalt 9 لا تزال في طور طرح تحديثاتها. 

ولم تحدد جدولًا زمنيًا للوقت الذي سيتم فيه إصدار إصلاح البرنامج الخاص بها، لكنها قالت إنه لا توجد مشكلات تتعلق بالسلامة يجب أن تمنع مالكي iPhone 15 من استخدام هواتفهم أثناء انتظار التحديث. 

"لقد حددنا بعض الظروف التي يمكن أن تتسبب في ارتفاع درجة حرارة آيفون أكثر من المتوقع" ، هذا ما قالته شركة أبل في بيان قصير قدمته لوكالة Associated Press بعد تقارير إعلامية مفصلة عن شكاوى ارتفاع درجة الحرارة التي تنتشر على لوحات الرسائل عبر الإنترنت. 

وضخمت صحيفة وول ستريت جورنال من المخاوف في مقال نقلت فيه مشكلة ارتفاع درجة الحرارة في اختبارها لهواتف آيفون الجديدة، والتي تم طرحها للبيع قبل أسبوع. 

وفقا لمجلة “فورتشن” فإن أبل شددت  في اعترافها على أن المشكلة لا تتعلق بالتيتانيوم الأنيق الذي يأتي مع هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max المتطورة بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم في الهواتف الذكية القديمة. 

ورفضت الشركة أيضًا التكهنات بأن مشكلة ارتفاع درجة الحرارة في الطرز الجديدة قد تكون مرتبطة بالتحول من كابل شحن Lightning الخاص بها إلى منفذ USB-C، والذي يعد سببا مباشرا من امتثالها لتشريعات وقوانين الاتحاد الأوروبي. 

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