عرض فيلم ابن الحاج أحمد على شاهد في هذا الموعد

تعرض منصة شاهد فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة الفنان شيكو خلال شهر أكتوبر المقبل في عرض أول وحصري عقب رفعه من دور العرض السينمائي.

ومن المقرر أن تعرض المنصة على شاهد vip يوم 19 أكتوبر 2023 في البطولة المنفردة الأولى لشیكو.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر شيكو خلال الأحداث بشخصية بقال يعمل مع والده (سيد رجب) وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي.

يذكر أن شيكو شارك كضيف شرف في 3 أفلام هذا العام وهم "واحد تانى" مع أحمد حلمى وروبى وسيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وإخراج محمد شاكر خضير، و"العنكبوت" مع أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى وريم مصطفى وإخراج أحمد نادر جلال، و"تسليم أهالى" مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوى.