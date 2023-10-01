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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انتظرها المستخدمون 13 عاما.. واتساب WhatsApp على وشك إصدار هذه الميزة

تطبيق الدردشة واتساب
تطبيق الدردشة واتساب Whatsapp

كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة واتساب Whatsapp يخطط لإطلاق ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات، حيث سيصدر أخيرا نسخة للتطبيق على أجهزة iPad “ آيباد” اللوحية من شركة أبل. 

 

وبحسب تقرير من صحيفة “ ديلي ميل” البريطانية فإن عددا من لقطات الشاشة “ سكرين شوت” المسربة أشارت إلى أن تطبيق واتساب Whatsapp يخطط لإصدار نسخة من التطبيق على أجهزة iPad، وهو الأمر الذي طالب به المستخدمون لسنوات. 

 

وكان آخر تطوير يتعلق بإصدار نسخ من واتساب Whatsapp تم تخصيصه لأجهزة الكمبيوتر من خلال  نسخة Whatsapp web“ واتساب ويب”، وفي الشهر الماضي، تم إصدار نسخة لنظام التشغيل macOS، ولكن التطبيق لم يكن متاحًا لأجهزة iPad. 

 

واشتكى المستخدمون من تأخر إطلاق نسخة من Whatsapp على أجهزة iPad "آيباد" لفترة طويلة، وفي الوقت الحالي، تعد الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها الوصول إلى واتساب على أجهزة آيباد هي استخدام Whatsapp web.  

 

وفقًا لـ WABetaInfo فإن أجهزة iPad “ آيباد” يمكن أن تحصل على نسخة مخصصة من التطبيق في وقت قريب، حيث تظهر لقطات شاشة للتطبيق، منسقة على شاشة iPad عريضة، مما يثبت أن الاختبار قيد التنفيذ.

 

وفي الوقت الحالي، لا يزال قيد الاختبار في مرحلته التجريبية، ويمكن لمشتركي النسخة التجريبية الاطلاع على الميزة لحين إصدارها بشكل رسمي من التطبيق قريبا بعد حرمان لحوالي 13 عاما. 

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