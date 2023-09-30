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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطأ جسيم.. إقرار رسمي من لجنة الحكام الإنجليزية عن مباراة ليفربول وتوتنهام

ليفربول
ليفربول

أقرت لجنة التحكيم الإنجليزية المحترفة، بوجود خطأ تحكيمي كبير في مباراة ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى ليفربول أولى هزائمه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالخسارة على يد توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف.

وأكمل ليفربول المباراة بـ 9 لاعبين بعد طرد ديوجو جوتا وكيرتس جونز، إضافة لإلغاء هدف لصالح لويس دياز لاعب ليفربول بداعي وجود تسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو.

ونشرت لجنة التحكيم بيانًا جاء فيه:"تقر اللجنة بحدوث خطأ بشري كبير خلال الشوط الأول من مباراة توتنهام هوتسبير وليفربول"

وأضاف:"تم إلغاء هدف لويز دياز بداعي التسلل من قبل فريق حكام المباراة. لقد كان هذا خطأً واقعيًا واضحًا وكان من المفترض أن يؤدي إلى احتساب الهدف من خلال تدخل VAR، ومع ذلك، فشل VAR في التدخل".

وزاد:"ستقوم لجنة التحكيم بإجراء مراجعة كاملة للظروف التي أدت إلى الخطأ. وستقوم اللجنة بالاتصال على الفور بليفربول عقب نهاية المباراة للاعتراف بالخطأ."

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