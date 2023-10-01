جوجل تطلق ميزات وتحديثات لتطبيق الرسائل Google Messages

أعلنت شركة جوجل عن طرح عدد من الميزات والتحديثات لتطبيق الرسائل الخاص بها Google Messages، وذلك بعد أشهر من الاختبار التجريبي.

وبحسب موقع 9to5Google فإن التطبيق قد حصل على واجهة مميزة وسهلة الاستخدام مع عدد من الميزات المفيدة، وبدلاً من الأيقونة الخاصة بالبحث، يوجد شريط تطبيقات يحمل شعار "G" ذو ألوان أربعة متبوعًا بـ "الرسائل"، بالإضافة إلى أيقونة العدسة المكبرة.

ويعد التغيير الكبير هو أن تطبيق Google Messages لم يعد يستخدم navigation drawer “درج التنقل” ، مما يساعد على تحديث التطبيق، وبدلاً من ذلك، يمكنك العثور على الرسائل المؤرشفة، والبريد العشوائي والمحظور، ووضع علامة “مقروءة”.

كما تم تطوير ميزة إقران الجهاز من خلال النقر على الصورة الرمزية لملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى، حيث تشرح الفقاعة السريعة كيف أصبحت هذه العناصر في الوقت الحالي "في مكان واحد" إلى جانب إعدادات التطبيق.

وقامت جوجل أيضًا بتحديث البحث، والذي أصبح يحتوي على هدف لمس أصغر ولكن لا يزال واضحًا، كما ستجد اختصارًا للنصوص، ولدردشات المميزة بنجمة ، بالإضافة إلى مرشحات غير مقروءة وعرض الرسائل مع الصور ومقاطع الفيديو والأماكن والروابط.

وأرادت جوجل من هذا التغييرإزالة ميزة تنظيم الرسائل التي تم تقديمها العام الماضي، حيث لم يعد هناك علامات تبويب في الجزء العلوي للكل، والشخصي، والأعمال، على الرغم من أن خيار "الحذف التلقائي لكلمات المرور لمرة واحدة بعد 24 ساعة" لا يزال في الإعدادات.

وكان تجاوز تطبيق Google Messages أكثر من خمسة مليارات عملية تثبيت على هواتف أندرويد، الأمر الذي يجعله يصبح أحد التطبيقات الأكثر استخدامًا لرسائل SMS وMMS وRCS.