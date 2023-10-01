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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الدرديري يشيد بأداء أوباما مع الزمالك أمام أرتا سولار

صدى البلد

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدرديري، بلاعب الزمالك يوسف أوباما بعد فوز القلعة البيضاء علي أرتا سولار الجيبوتي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر عمرو الدرديري صورة ليوسف أوباما، وعلق قائلا: اوو اوووو اوباما.

 

وحقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفدرالية.

 

ورصدت عدسة صدي البلد لحظة بكاء الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، في نوبة بكاء شديدة عقب تحقيق الأبيض الفوز على نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف.

يوسف أوباما أرتا سولار الجيبوتي البطولة الكونفدرالية الدرديري

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