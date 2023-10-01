حسين الشحات يوجه رسالة لـ محمود كهربا

وجه حسين الشحات لاعب النادي الأهلي رسالة لزميلة محمود كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر الشحات صورة لة بالعباءة البيضاء برفقة كهربا و علق : اخويا الهداف .

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت دون راحة، وذلك بعد مواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي أمس في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوزه برباعية نظيفة.

حرص مارسيل كولر المدير الفني على عقد محاضرة للاعبين بالفيديو قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض التفاصيل الفنية المتعلقة بلقاء الأمس.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس أمام سانت جورج الإثيوبي مرانًا استشفائيًّا وتدريبًا خفيفًا للتخلص من الإجهاد.

وأدى باقي اللاعبين جانبًا من التدريبات البدنية والفنية ضمن فقرات المران، قبل أن يختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.

وفاز الأهلي أمس برباعية نظيفة على فريق سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.