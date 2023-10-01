صالح موسى: الزمالك يقدر يعمل 4 من إمام عاشور

يرى صالح موسى لاعب الزمالك السابق أن الزمالك قادر على عمل 3 لاعبين أو 4 مثل إمام عاشور.

قال صالح موسى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إمام عاشور لاعب كبير لكن الزمالك أكبر ويعمل 3 أو 4 قد إمام عاشور".

وأضاف صالح موسى: "الزمالك يحتاج لقطاع الناشئين كي يقوم بتصعيد نموذج مثل إمام".

واختتم: "إمام بالطبع نقطة فارقة مع الأهلي ويمثل حلقة الوصل بين الوسط والهجوم".

الزمالك ضد أرتا سولار

حقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفيدرالية.

أحرز أرتا سولار الهدف عن طريق ارساما حسن من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الزمالك الأول من متابعة رأسية من أوباما داخل منطقة الجزاء.

وسجل شيكابالا الهدف الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وتمكن زيزو من إحراز الهدف الثالث من رأسية داخل منطقة الجزاء.

أحرز الزمالك الرابع أمام أرتا سولار بمتابعة جيدة من حمزة المثلوثى.