قرار من محمود علاء بعد التلفظ بعبارات خارجة واستبعاده من تدريبات الزمالك

قرر محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التقدم باعتذار رسمي للجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ووفقا لبرنامج +90 على قناة النهار، فإن محمود علاء سيتقدم باعتذار أمام اللاعبين إلى الجهاز الفني، بعد عودة التدريبات، خاصةً بعدما حصل سوء فهم مع مدحت عبدالهادي مدرب الفريق خلال التدريبات قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، بكأس الكونفدرالية.

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة للزمالك، قال في تصريحات أن استبعاد محمود علاء جاء بقرار من الجهاز الفني، وتم تغريم اللاعب 250 ألف جنيه تخصم من مستحقاته.

وأوضح أن محمود علاء سيخوض تدريبات منفردة لمدة أسبوعين، بسبب تلفظه بعبارات خارجة، بجانب رفض الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.