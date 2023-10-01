طابور الصباح وتحية العلم|30 صورة ترصد أجواء بدء الدراسة في مدارس القاهرة

دقت منذ قليل أجراس مدارس محافظة القاهرة معلنة بدء أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

وقد التزمت مدارس محافظة القاهرة بتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخاصة بالاهتمام بتنظيم طابور الصباح ، وترديد النشيط الوطني و تحية العلم وسط حضور كامل من الطلاب والمعلمين وادارة المدرسة في فناء المدارس.

وينتظم اليوم 25 مليون طالب وطالبة في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، فبعد أن بدأت الدراسة أمس السبت في مدارس 12 محافظة ، تشهد مدارس باقي محافظات الجمهورية اليوم الأحد بدء العام الدراسي الجديد .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على بذل الجهود واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها العمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع السادة المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية؛ بغية تحقيق عام دراسي جديد .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم توريد نسبة ٩٣% من الكتب للمديريات التعليمية وجاري استكمال النسبة المتبقية، مشيرا إلى أنه تم تحميل جميع الكتب الدراسية على موقع الوزارة.

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس