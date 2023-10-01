عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالبلالين والشخصيات الكارتونية.. مدرسة بشبرا الخيمة تنظم حفلا لاستقبال الطلاب الجدد

بدء الدراسة في المدارس
بدء الدراسة في المدارس

استقبلت مدرسة دمنهور شبرا الرسمية للغات التابعة لإدارة شبرا الخيمة التعليمية ، طلابها في أول يوم دراسة بأجواء مبهجة .

حيث تزينت المدرسة بالبلالين ، وتمت الاستعانة بأشخاص متنكرين في شخصيات كارتونية لاستقبال الطلاب والتصوير معهم وسط اجواء من السعادة والبهجة.

وجاء ذلك ضمن حفل استقبال الطلاب الجدد مع بدء العام الدراسي الجديد في مدرسة دمنهور الرسمية للغات التابعة لإدارة شبرا التعليمية.

وأكدت إدارة المدرسة أنها سعت لتنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بجعل المدرسة بيئة جاذبة للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد .

وينتظم اليوم 25 مليون طالب وطالبة في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، فبعد أن بدأت الدراسة أمس السبت في مدارس 12 محافظة ، تشهد مدارس باقي محافظات الجمهورية اليوم الأحد بدء العام الدراسي الجديد .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على بذل الجهود واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها العمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع السادة المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية؛ بغية تحقيق عام دراسي جديد 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم توريد نسبة ٩٣% من الكتب للمديريات التعليمية وجاري استكمال النسبة المتبقية، مشيرا إلى أنه تم تحميل جميع الكتب الدراسية على موقع الوزارة.

بدء الدراسة في المدارس
بدء الدراسة في المدارس
بدء الدراسة في المدارس
بدء الدراسة في المدارس
بدء الدراسة في المدارس
بدء الدراسة في المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 1-10-2023

ترشيحاتنا

وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمدرسة السيدة نفيسة ويشدد على «الحضور والانضباط»

لقاء الحسم| موعد مباراة فيوتشر وسينجيدا في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

درجات حرارة المياه وصلت لـ 102.. نفوق أكثر من 100 دولفين بسواحل البرازيل

بسبب المهاجرين.. ماسك يتهم ألمانيا بالعدوانية ويسخر من تصرفاتها

تلاميذ يحملون الأعلام بطابور الصباح في أول يوم دراسة بالزاوية الحمراء |شاهد

مفاجأة جديدة.. محامي الأم المتهمة بطبخ ابنها بالشرقية يكشف سبب براءتها|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موديل على شكل كرة فرو تصطدم بالجمهور خلال عرض أزياء

سحل امرأة هندية من ذوي القدرات في الشارع على يد ضابطتين

مسئول هندي يتحرش بزميلته خلال حفل رسمي يحضره الوزراء

الجزيري اتضرب| تفاصيل خناقة مباراة الزمالك وأرتا سولار بعد الريمونتادا التاريخية

فيديو

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ