مدير مدرسة يوزع شيكولاتة على التلاميذ في طابور الصباح .. صور

فوجئ تلاميذ مدرسة الاميرية البلد بمحافظة القاهرة ، بمدير المدرسة يوزع عليهم “شيكولاتة” في طابورالصباح في أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

وبالفعل نجح مدير المدرسة في نشر الابتسامة والفرحة على وجوده التلاميذ في أول طابور صباح لهم في العام الدراسي الجديد.

وعلى جانب آخر .. يتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مدرسة السيدة نفسية بالقاهرة لمتابعة انطلاق العام الدراسى الجديد .

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتظام الدراسة في المدرسة ، وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية حضور الطلاب والمعلمين والالتزام بتعليمات انضباط العملية التعليمية في المدارس.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قيادات الوزارة والمديريات التعليمية والإدارات بمتابعة انتظام الدراسة لتذليل أى عقبات أمام الطلاب.

وانتظم اليوم 25 مليون طالب وطالبة في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، فبعد أن بدأت الدراسة أمس السبت في مدارس 12 محافظة ، تشهد مدارس باقي محافظات الجمهورية اليوم الأحد بدء العام الدراسي الجديد.

وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس