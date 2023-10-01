بسبب لايك للزمالك.. دويدار مهاجما إمام عاشور: لما لا تحترم جمهور الأهلي

شن أحمد دويدار، مدافع نادي الزمالك السابق، هجوما عنيفا ضد إمام عاشور، نجم النادي الأهلي.

ونشر دويدار ، صورة من حساب نادي الزمالك على إنستجرام لمباراة الفريق أرتا سولار الجيبوتي، قام إمام عاشور بوضع "لايك" عليها.

وكتب أحمد دويدار ، عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "لايك إمام عاشور لصفحة الزمالك عدم احترام للنادي الأهلي وجمهوره شيء غريب جدا ولعيب عجيب قلبه أبيض ودمه أحمر ؟!".

إمام عاشور



يذكر أن إمام عاشور ، انضم إلى ميتيلاند الدنماركي الشتاء الماضي قادما من الزمالك، ثم انتقل إلى الأهلي بعدها بنحو 6 أشهر فقط.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية، أمس السبت، عقب الفوز على أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في إياب دور ال32.