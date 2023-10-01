10 صور ترصد حصة عملي لتعليم الطلاب "لغة الإشارة" بإحدى المدارس بالقاهرة

شهد فناء مدرسة المحمدية الرسمية التابعة لإدارة وسط القاهرة التعليمية ، درسا عمليا لشرح لغة الإشارة للطلاب بمشاركة بعض معلمي المدرسة .

وكان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بوضع 22 إشارة جديدة خاصة بالطلاب الصم وضعاف السمع فى كتاب "القيم واحترام الآخر" الأكثر تكرارا في الكتب الدراسية .

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة وضع لوحات استرشادية للإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم وضعاف السمع في جميع مدارس الجمهورية.

وانتظم اليوم الطلاب والطالبات في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، فبعد أن بدأت الدراسة أمس السبت في مدارس 12 محافظة ، تشهد مدارس باقي محافظات الجمهورية اليوم الأحد بدء العام الدراسي الجديد.

وتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مدرسة السيدة نفسية بالقاهرة لمتابعة انطلاق العام الدراسى الجديد .

حيث تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتظام الدراسة في المدرسة ، وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية حضور الطلاب والمعلمين والالتزام بتعليمات انضباط العملية التعليمية في المدارس.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قيادات الوزارة والمديريات التعليمية والإدارات بمتابعة انتظام الدراسة لتذليل أى عقبات أمام الطلاب.

حصة تعليم لغة الإشارة في المدارس

حصة تعليم لغة الإشارة في المدارس

حصة تعليم لغة الإشارة في المدارس

حصة تعليم لغة الإشارة في المدارس

حصة تعليم لغة الإشارة في المدارس

حصة تعليم لغة الإشارة في المدارس

حصة تعليم لغة الإشارة في المدارس

حصة تعليم لغة الإشارة في المدارس

حصة تعليم لغة الإشارة في المدارس