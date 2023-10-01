10 صور ترصد حصة عملي لتعليم الطلاب "لغة الإشارة" بإحدى المدارس بالقاهرة

شهد فناء مدرسة المحمدية الرسمية التابعة لإدارة وسط القاهرة التعليمية ، درسا عمليا لشرح لغة الإشارة للطلاب بمشاركة بعض معلمي المدرسة .
وكان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بوضع 22 إشارة جديدة خاصة بالطلاب الصم وضعاف السمع فى كتاب "القيم واحترام الآخر" الأكثر تكرارا في الكتب الدراسية .
كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة وضع لوحات استرشادية للإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم وضعاف السمع في جميع مدارس الجمهورية.
وانتظم اليوم الطلاب والطالبات في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، فبعد أن بدأت الدراسة أمس السبت في مدارس 12 محافظة ، تشهد مدارس باقي محافظات الجمهورية اليوم الأحد بدء العام الدراسي الجديد.
وتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مدرسة السيدة نفسية بالقاهرة لمتابعة انطلاق العام الدراسى الجديد .
حيث تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتظام الدراسة في المدرسة ، وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية حضور الطلاب والمعلمين والالتزام بتعليمات انضباط العملية التعليمية في المدارس.
كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قيادات الوزارة والمديريات التعليمية والإدارات بمتابعة انتظام الدراسة لتذليل أى عقبات أمام الطلاب.