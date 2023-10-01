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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آلية لدخول الطلاب.. مدير تعليم الجيزة يتفقد إدارتي الدقي وحدائق أكتوبر

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة يتفقد إداراتي الدقي وحدائق أكتوبر التعليمي

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أشرف سلومة انتظام سير اليوم الأول للعملية التعليمية في المدارس التي بدأ العام الدراسي فيها اليوم /الأحد/.. مشيرا إلى أنه تم تنفيذ آلية لدخول الطلاب للعام الدراسي الحالي، حيث كان اليوم دخول طلاب الصف الأول للمراحل رياض أطفال والإبتدائي والإعدادي والثانوي.


جاء ذلك خلال تفقد سلومة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية، وذلك في أول يوم دراسي بها.

وأكد وكيل الوزارة توفير واستغلال القاعات والحجرات غير المستغلة لعمل مجموعات الدعم لطلاب المرحله الثانوية.


وواصل وكيل الوزارة جولته بمتابعة وتفقد مدرسة سميرة موسى التابعة لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية، وذلك بحضور الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، حيث تفقدوا الفصول الدراسية للصفين الأول الإبتدائي والإعدادي.


وأكدت نائب المحافظ استلام الكتب الدراسية دون قيدها بالمصروفات، كما شاركت نائب المحافظ ووكيل الوزارة الطلاب بزراعة الأشجار في إطار مبادرة زراعة 600 شجرة مثمرة.


وتابع وكيل الوزارة أيضا الإشراف على الأدوار وتواجد المشرفين عند دخول الطلاب والطالبات الفصول.
 

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