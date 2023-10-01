بحضور نقيب المهن التمثيلية.. تشييع جثمان الفنان محمد فريد من مسجد الحصري|صور

شيّعت منذ قليل جنازة الفنان محمد فريد إلي مثواه الأخير من مسجد الحصري بأكتوبر عقب صلاة الظهر مباشرة.

حيث خيّم الحزن علي الحضور من الأهل والأقارب والأصدقاء ورجال العامة، كما حضر الفنان أشرف ذكي والفنانة نهال عنبر فقط من الوسط الفني.

نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ الفنان القدير محمد فريد.

قالت النقابة فى بيانها: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة محمد فريد

توفى أمس الفنان محمد فريد بعد صراع مع المرض .

وكشفت أسرة الفنان الراحل عن موعد ومكان الجنازة والتي شيعت اليوم من مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر عقب صلاة الظهر.

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