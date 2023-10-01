برلماني عن مؤتمر «حكاية وطن»: إرادة وإصرار أمة على استكمال طريق البناء والإصلاح

أكد النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية أن مؤتمر حكاية وطن قناة شرعية لتعريف الشعب المصري إنجازات 10 سنوات من العمل الجاد ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ليجسد حقيقة ما يدور على الأرض وطبيعة ما نواجهه من تحديات تعيق تنفيذ بعض المستهدفات قائلا "حكاية وطن" إرادة وإصرار أمة على استكمال طريق البناء والإصلاح.



وأضاف حجازي علي هامش مشاركته في جلسات مؤتمر "حكاية وطن" اليوم الأحد أن الجلسات تفعل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية، ويشمل إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها بعدما انتقلت الدولة من مرحلة تثبيت أركان الدولة، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة.



وأشار حجازي إلى أن المؤتمر لن يلقى الضوء على الإنجازات فقط ولكنه سيتناول منهجية وآلية العمل على عدد من الملفات الحيوية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها ملف الاستثمار والاقتصاد والطاقة، إضافة إلى إلقاء الضوء على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ومناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر، ومن ثم المؤتمر بمثابة رؤية ثاقبة وخارطة طريق نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد بمبادرة "حياة كريمة" تلك المبادرة التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى بشكل جذرى، بل وتحولت لمشروع قومى عملاق بشهادة كبرى المؤسسات العالمية، ونتائجها ملموسة للجميع دون استثناء، ومن ثم المشروعات القومية أصبحت واضحة جلية للجميع لا يستطيع أحد أن ينكرها.



واختتم «حجازي»: أن إنجازات الشعب المصري تحت قيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية سواء في مجال البناء والتعمير والنهوض بالدولة المصرية بكل مؤسساتها أو في مجال الحرب على الإرهاب الغاشم الذي يهدف إلى عرقلة تلك الجهود، بما يؤكد الإرادة القوية في تغيير الواقع وضخ شرايين التنمية لكافة محافظات الجمهورية .