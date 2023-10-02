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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: التعاون بين مصر ورسيا مستمر في المجالات الاقتصادية والأمنية| خاص

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب محمد على عبد الحليم عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن العلاقة بين مصر وروسيا مستمرة فى التعاون الاقتصادي والأمني، رغم ما مرت به الدول من أزمات اقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن هناك تعاون بين البلدين لإجاد حلول لهذه الازمات.

وأوضح "عبد الحليم " فى تصريح خاص لـ "موقع صدى البلد"، أن التعاون الاقتصادي بين البلدين مستمر، والتى ظهرت كثيرا وبشكل واضح، كمشروع محطة الضبعة النووية وبالإضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، مؤكدا أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر على العلاقات الروسية المصرية.

وأشار عضو لجنة الاقتصاد، إلى أن أشكال التداعيات الاقتصادية السلبية جاءت نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى إحداث ضررا للدول ذات الاقتصاد الناشئ، فى زيادة قيمة التأمين على البضائع والنقل، زيادة سلاسل النقل والمخاطر، وبالتالي وصول السلع بأسعار مرتفعة جدا .

وأضاف أن هذا كلة أدى إلى وجود تضخم مستورد، علاوة على ندرة العملة الصعبة مع تحليل سعر الصرف، نتيجة تضررنا من الحرب الروسية الأوكرانية خاصا فى السلع الاستراتيجية التى تقوم مصر باستيرادها .

وأوضح أنه كان هناك اتفاقيات بين مصر وروسيا فى استراد القمح من روسيا بأسعار مخفضة، وذلك نتيجة الأضرار التي وقعت علينا من هذه الحرب .

مصر روسيا النواب مجلس النواب النائب محمد على عبد الحليم صدى البلد

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