محافظ المنوفية: ضبط 3 أطنان دقيق فاخر و20 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر

أكد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، اليوم الأحد، أنه تم ضبط 3 أطنان دقيق فاخر بأحد المخابز السياحية بمركز ومدينة الباجور مجهولة المصدر، و20 طن أسمدة زراعية بأحد محال تجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية بناحية أسطنها بدون مستندات دالة على مصدرها.

وقال أبو ليمون - في تصريح - إنه تم ذلك خلال حملة مكبرة شنتها اليوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة للمرور على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومنافذ بيع المواد الغذائية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإحكام الرقابة والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والالتزام بالأسعار المقررة، مشيرا إلى أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين تمكنت من تحرير 179 محضرا تموينيا متنوعا ما بين 89 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و90 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخر.



وأكد المحافظ، أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.