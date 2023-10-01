متخافيش.. كيف تحمي الفتاة نفسها من الابتزاز الإلكتروني؟

أصبح الابتزاز الإلكتروني مشكلة شائعة، خصوصا بالنسبة الفتيات، وذلك من خلال تهديدن أو استخدام المعلومات أو الصور الخاصة لممارسة الضغط عليهن للقيام بشيء ما، ويمكن أن يكون الابتزاز الإلكتروني خطيرًا للغاية، وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل فقدان الوظيفة أو التعليم أو حتى الانتحار.

نصائح لحماية نفسك كبنت من الابتزاز الإلكتروني:

• كوني حذرة بشأن المعلومات التي تشاركيها عبر الإنترنت: لا تشاركي أي معلومات شخصية، مثل عنوانك أو رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني، مع أشخاص لا تعرفهم.

• لا ترسل صورًا أو مقاطع فيديو حميمة إلى أي شخص عبر الإنترنت: يمكن استخدام هذه الصور أو مقاطع الفيديو ضدك في الابتزاز الإلكتروني.

• لا تثق بأي شخص تقدم له معلومات شخصية أو صورًا أو مقاطع فيديو حميمة: حتى لو كان الشخص الذي تتحدث معه يبدو لطيفًا وموثوقًا، فلا يزال من الممكن أن يستخدم هذه المعلومات ضدك.

• إذا كنت تتعرض للابتزاز الإلكتروني، فلا تخجل من طلب المساعدة: يمكنك طلب المساعدة من صديق أو أحد أفراد العائلة أو من مستشار أو من الشرطة.

نصائح إضافية لحماية نفسك كبنت من الابتزاز الإلكتروني:

• استخدم قفل الشاشة: يعد قفل الشاشة هو أول خط دفاع ضد الابتزاز الإلكتروني. قم بتنشيط قفل الشاشة باستخدام رمز PIN أو كلمة مرور أو بصمة الإصبع أو Face ID.

• قم بتحديث نظام التشغيل الخاص بك: تصدر Apple تحديثات أمنية بشكل منتظم لنظام التشغيل iOS. قم بتحديث نظام التشغيل الخاص بك لإصلاح أي ثغرات أمنية قد تستغلها المبتزين.

• كن حذرًا عند استخدام هاتفك في الأماكن العامة: تجنب استخدام هاتفك في الأماكن العامة التي تكثر فيها الابتزاز الإلكتروني، مثل وسائل النقل العام والشوارع مزدحمة.

• لا تترك هاتفك بدون رقابة: لا تترك هاتفك بدون رقابة في الأماكن العامة، حتى لو كان لفترة وجيزة.

من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكنك مساعدة في حماية نفسك كبنت من الابتزاز الإلكتروني.

خطوات يمكن اتخاذها إذا كنت تتعرض للابتزاز الإلكتروني:

• اجمع الأدلة: احفظ أي رسائل أو اتصالات أخرى قد تكون لديك مع المبتز.

• اقطع الاتصال بالمبتز: لا ترد على رسائله أو اتصالاته.

• ابلغ عن الابتزاز إلى السلطات: يمكنك الإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني إلى الشرطة أو إلى وكالة حماية الإنترنت.

تذكري أنك لست وحدك: هناك العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للابتزاز الإلكتروني، ويمكنك طلب المساعدة من الأصدقاء أو العائلة أو من المهنيين.