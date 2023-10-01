هاتف هواوي الجديد يتفوق على iPhone 15 Pro..من منهم يستحق الشراء!؟

أدت الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة، إلى تطوير كبير في مجال التصوير الفوتوغرافي، خاصة فيما يتعلق بقدرات التصوير عن البُعد الطويل.

قامت شركات تصنيع الهواتف الرائدة مثل سامسونج وهواوي وأبل وشاومي بتضمين عدسات تليفوتوغرافية مُحسَّنة بشكل كبير في هواتفها الرئيسية، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور رائعة للقمر. ومن بين هذه العلامات التجارية، استطاعت سامسونج وهواوي أن تثبت نفسها كمنافسين قويين في مجال التصوير عن بُعد الطويل.

سلسلة هواوي ميت 60 تتجاوز التوقعات بتقنية مبتكرة لتصوير القمر

مؤخراً احتفلت الصين بمهرجان منتصف الخريف خلال حدث فلكي نادر يتضمن "قمراً سوبر". هذا الحدث الفلكي النادر قدم ظروفًا مثالية لمشاهدة القمر في مناطق مختلفة من الصين، بما في ذلك شمال غرب الصين وشمال الصين وجيانغنان وجنوب الصين.

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استغل العديد من الأشخاص هذه الفرصة لالتقاط صور رائعة للقمر. خلال هذه الفترة، تميزت سلسلة هواوي ميت 60، المعروفة بشعبيتها، كهاتف ذكي مهم لتصوير القمر. شارك المستخدمون على نطاق واسع صور القمر المذهلة التي تم التقاطها بهذا الهاتف. أشار بعض المدونين إلى قدرة الهاتف على ضبط تعرض القمر مع الحفاظ على وضوح الخلفية، وأرجعوا هذا الإنجاز إلى خوارزمية هواوي المبهرة.

وفقًا لـ MyDrivers، تم رسم مقارنة لتصوير القمر من قبل مدوّن يُدعى "Pishumadia" بين هواوي ميت 60 RS Ultimate وآيفون 15 برو ماكس، حيث تفوق الأول على الأخير من حيث التفاصيل والوضوح، استنادًا إلى الصور العينة.

في العام الماضي، حصلت هواوي على براءة اختراع لطريقة وجهاز متخصص مصمم لتصوير القمر، وتمكنت من تحديد القمر تلقائيًا، وتحسين التركيز للحصول على خطوط واضحة، والتقاط إطارات متتنوع إعدادات التعرض. وينتج عن ذلك إنتاج صور رائعة تتميز بقمر واضح ومحدد بشكل جميل مقابل خلفية ساطعة وواضحة.

تدعي هواوي أن هذه الميزة تعزز تجربة التصوير لجميع المستخدمين، مما يجعل من الممكن على غير المحترفين التقاط صور رائعة للقمر باستخدام وضعيات التصوير القياسية. في حين أن سلسلة هواوي ميت 60 قد حظيت بإشادة بقدراتها في تصوير القمر، إلا أنه من المهم أن نتذكر أن هذه النتائج مستمدة من الصور المشتركة من قبل المستخدمين ومراجعات المدونين، وقد يتأثر ذلك بتفضيلات وتجارب الأفراد.

تلقت تصميم هواوي ميت 60 RS Ultimate استجابة قوية في السوق عند إصداره في الصين. يتميز بشاشة OLED LTPO بحجم 6.82 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز ومجموعة من الكاميرات عالية الجودة، ويعمل بمعالج Kirin 9000s مع نظام التشغيل Harmony OS 4.0. يأتي الجهاز بنوعين، وتبدأ الأسعار من 11,999 يوان (1,642 دولار).