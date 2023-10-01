على سواحل نتانيا.. قارب بدون مهاجرين يثير القلق في إسرائيل

أثار قارب مطاطي بدون مهاجرين القلق في إسرائيل، بعد ووصوله إلى سواحلها على البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت وكالة رويترز اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 أن القارب يحمل فقط متعلقات مهاجرين محتملين، وقالت السلطات الإسرائيلية، إنها وجدت القارب على ساحل البحر المتوسط قرب مدينة نتانيا.

وأوضحت السلطات الإسرائيلية أن القارب لم يكن عليه شيء سوى كومة فوضوية من المتعلقات الشخصية، وطعام وماء وملابس ومضخة هواء، والعديد من طوافات الإنقاذ المؤقت القابلة للنفخ، ووثائق سفر بينها لثلاثة أشخاص من الصومال.

القارب في إسرائيل

وتقول المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، إن ما يزيد على 187 ألف شخص عبروا البحر المتوسط، منذ بداية العام الحالي، مع تسجيل 2093 حالة وفاة، على طول طريق وسط البحر المتوسط.