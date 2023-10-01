في واقعة غريبة.. نفوق غوريلا بسبب طفل |تفاصيل

أثارت حديقة حيوانات أمريكية الكثير من الجدل وذلك بسبب واقعة تعد غريبة من نوعها قد تسببت في حدوث جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مقتل غوريلا بسبب تصرف مفاجئ وغير متوقع من طفل صغير.

وقد بدأ الأمر حينما تسلق الطفل والذي يبلغ من العمر 3 سنوات حاجز حظيرة الغوريلا"هارامبي"، وذلك أثناء زيارته مع والده وأشقائه الثلاثة لحديقة الحيوان.



وعلى غير المتوقع، قد اجتاز الصغير حاجز الحظيرة والذي يبلغ 3 أقدام، ليسقط في قلب تلك الحظيرة ولتمسك به الغوريلا إلا أن أخذت الغوريلا قد قامت بسحب الطفل إلى بركة الماء، مما جعل تسبب صدمة الموظفون في حالة الصدمة وذلك خوفًا على حياة الصغير، ليدفعهم لإطلاق النار على الغوريلا والتي كانت تبلغ من العمر 17 عاما.

وأثارت تلك الواقعة حالة من الجدل وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قتل الغوريلا لتتلقى أسرة الطفل ردود أفعال عنيف من الجمهور سواء بعض التهديدات بالقتل أو بعض عبارات لوم، لذا اضطريت العائلة لى الاختباء خوفًا من الجمهور