محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة استعدادًا لختام بطولة الجمهورية للشركات

استقبل محافظ بورسعيد عادل الغضبان، اليوم الأحد، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بديوان عام المحافظة، وذلك على هامش ختام فعاليات بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ 56، التي تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، مساء اليوم في المدينة الرياضية ببورسعيد.

ووجه المحافظ الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لمختلف الفعاليات الرياضية التي تقام بمحافظة بورسعيد.

وأشار إلى أن بطولة الجمهورية للشركات شملت مسابقات متنوعة تصل لـ 137 مسابقة ويشارك فيها 21 ألفًا من 315 شركة من مختلف محافظات الجمهورية، وتم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة، وتقديم كافة التسهيلات من دعم لوجستي وتجهيزات لكافة أماكن الألعاب والإقامة.

