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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حب وتناغم.. أمين «مستقبل وطن» بالشروق يشيد بتحرير الأئمة والقساوسة توكيلات للرئيس السيسي

صدى البلد

في جو مليء بالحب والتناغم بين أبناء الوطن؛ استقبل مكتب الشهر العقاري بمدينة الشروق، عددا من أئمة وزارة الأوقاف التابعين لإدارة أوقاف الشروق بقيادة الشيخ أسامة جبريل مدير الإدارة، تبعهم عدد من القساوسة التابعين لكنائس المدينة من مختلف الطوائف، اليوم الأحد؛ وذلك لإعلان تأييدهم لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، عبر تحرير توكيلات له.

وكان في استقبال الوفدين “أئمة الأوقاف” و"القساوسة"، المهندس إبراهيم شفيق، أمين حزب مستقبل وطن بمدينة الشروق، والدكتور أبو بكر عبد ربه أمين تنظيم الحزب، وعدد من شباب الحزب، والمتطوعين، بينهم المهندس سيد شبراوي، والمهندس مصطفى رحيل، والدكتور سيد إبراهيم، وسمير نيكولا أمين العمل الجماهيري وعمرو المزيدي أمين الإعلام ، وغيرهم.

وأعرب الوفدين، في تصريحات منفصلة، عن سعادتهم لما رأوه من المشهد الرائع الذي سطره المواطنون أمام مقر الشهر العقاري بالمدينة، مشيدون بتنظيم المتطوعين من أبناء حزب مستقبل وطن ومن غيرهم، والذين يبذلون جهدا كبيرا في تسهيل عملية تحرير التوكيلات الرئاسية.

وخلال استقباله لوفد الأوقاف والكنيسة؛ رحب المهندس إبراهيم شفيق، بهما، معربا عن سعادته بتواجدهم أمام الشهر العقاري، وبتحريرهم توكيلات للرئيس السيسي؛ من أجل تحقيق مستقبل أفضل للوطن والمواطنين.

وأكد أهمية تواجد رجال الدين وسط المواطنين في أثناء تأييدهم للرئيس السيسي، ومشاركتهم في أولى خطوات العرس الديمقراطي الذي ينتظره الجميع بشغف وحب.

من جهته، أشاد الدكتور أبو بكر عبد ربه، بإصرار المواطنين على التواجد أمام مقر الشهر العقاري بالمدينة، مؤكدا أن هذه المشاهد تعبر عن مدى وعي المواطنين على اختلاف ثقافاتهم بخطورة المرحلة، وثقتهم في رئيسهم على قيادة المرحلة المقبلة في ظل الجمهورية الجديدة التي وضع أسسها في فترته الحالية، متمنيا لمصر دوام الأمن ومزيد الاستقرار والازدهار.

الشهر العقاري السيسي عبدالفتاح السيسي وزارة الأوقاف حزب مستقبل وطن

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