الاتصالات: نجحنا في اجتذاب 4 شركات لتصنيع المحمول في مصر

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن مركز إمحوتب يستهدف تقديم الدعم في مجال الإلكترونيات، ويضم عددا من المعامل المبتكرة.

وأضاف "عمرو طلعت" خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن" بحضور الرئيس السيسي، لدينا معمل إنترنت لإنشاء الأشياء والروبوت، بالإضافة إلى 3 معامل لقياس وتوصيف وصناعة الدوائر الكهربائية المتكاملة والكهروميكانيكة الدقيقة.

واسترسل: المركز به 3 معامل، خاصة بإيداع الجيل الصناعي الرابع، متابعا: المركز نجح خلال عام 2022-2023 في اجتذاب 4 شركات عالمية لتصنيع المحمول في مصر، تصنيع وليس تجميع، متابعا: نسبة القمية المضافة المحلية لن تقل عن 40%، وسيتم زيادتها تدريجيا.