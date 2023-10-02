عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المباني المحيطة بمديرية أمن الإسماعيلية لم تتضرر من الحريق.. فيديو

صدى البلد

أفادت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل لها، أن المباني المحيطة بمديرية أمن الإسماعيلية لم تتضرر من الحريق.

وارتفع عدد المصابين في حريق مديرية أمن الإسماعيلية إلى 25 مصابا ، وجرى نقلهم إلى مستشفيات المحافظة، بحسب ما أعلنت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل لها.

ودفعت القوات المسلحة بسيارات الإطفاء والإسعاف وطائرتين، لموقع الحريق، كما ودفعت وزارة الصحة بـ 30 سيارة إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة، وتم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات في المحافظة.

وتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لحظة بلحظة حريق مديرية أمن الإسماعيلية، الذي نشب في المبني، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي التهم المبنى، وجاري عمليات التبريد.

وأصيب 17 شخصا بحالات اختناق بحسب الاحصائيات المبدئية، في حريق المديرية الذي اندلع بالمبني في الساعات الأولى من صباح اليوم.

 

 

WhatsApp Image 2023-10-02 at 7.20.05 AM (3)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 7.20.05 AM (3)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 7.20.04 AM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 7.20.04 AM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 7.20.05 AM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 7.20.05 AM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 7.20.05 AM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 7.20.05 AM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 7.19.44 AM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 7.19.44 AM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 7.20.06 AM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 7.20.06 AM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 7.19.44 AM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 7.19.44 AM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.36.58 AM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.36.58 AM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.37.06 AM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.37.06 AM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.18.36 AM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.18.36 AM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.18.36 AM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.18.36 AM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.18.35 AM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.18.35 AM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 5.19.51 AM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 5.19.51 AM (1)
WhatsApp Image 2023-10-02 at 5.19.51 AM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 5.19.51 AM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 5.19.49 AM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 5.19.49 AM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 5.20.14 AM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 5.20.14 AM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 5.20.15 AM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 5.20.15 AM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 4.58.22 AM
WhatsApp Image 2023-10-02 at 4.58.22 AM
مديرية امن الاسماعيلية الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النيران التهمت المبنى بالكامل.. ننشر أول فيديو لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية.. الصور الأولى

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

نشوب حريق في مديرية أمن الإسماعيلية

الصحة تدفع بـ30 سيارة إسعاف لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية وطوارئ بالمستشفيات

17 حالة اختناق في حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. فيديو وصور

تدفق المياه أعلى الممر الأوسط وتوقف التوربينين.. تطور جديد في سد النهضة

موضوعات متعلقة

صحف السعودية| حريق يلتهم مبني مديرية أمن الإسماعيلية في مصر.. القوات الجوية الملكية تشارك في تمرين درع السِند 2023 مع باكستان

ارتفاع عدد المصابين في حريق مديرية أمن الإسماعيلية إلى 25 شخصًا

الصحة تدفع بـ30 سيارة إسعاف لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية وطوارئ بالمستشفيات

وزير الداخلية يتابع تطورات حريق مديرية أمن الإسماعيلية

17 حالة اختناق في حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

سوريا تعلن استعدادها للحوار مع تركيا بشرط واحد

المباني المحيطة بمديرية أمن الإسماعيلية لم تتضرر من الحريق.. فيديو

صحف السعودية| حريق يلتهم مبني مديرية أمن الإسماعيلية في مصر.. القوات الجوية الملكية تشارك في تمرين درع السِند 2023 مع باكستان

بعد إعلان الجمهوريين ترشحه للانتخابات.. ترامب يقف أمام محكمة نيويورك اليوم

ارتفاع عدد المصابين في حريق مديرية أمن الإسماعيلية إلى 25 شخصًا

القوات المسلحة تدفع بطائرتين لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحى.. طريقة اللانشون البيتى

طريقة تحضير الفول الإسكندرانى

بسبب الجنسية| ابن أنغام يضعها بمرمى النيران.. والإعلام الكويتي يهاجمها

بعد معاناتها مع المرض النفسي ل 30 سنة.. اطلالة انيقة غادة عبد الرازق وبنتها واحفادها

فيديو

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ