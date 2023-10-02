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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمروره بوعكة صحية.. نجل هاني الناظر يطلب الدعاء لوالده

هاني الناظر
هاني الناظر

طلب  نجل الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا، الدعاء لوالده.

وكتب محمد الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي:"والدي، د. هاني الناظر في وعكة صحية شديدة جدا..وان شاء الله داخل يعمل عملية أنهاردة الصبح…وحقيقي محتاج دعاؤكم، ربنا يقومه بالسلامة ويعديها على خير."

يذكر أن كتب مساء أمس الدكتور هاني الناظر عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك:"بعتذر لحضراتكم عن عدم قدرتي علي استقبال اسئلتكم الطبية والاجابة عليها ولا قدرتي علي استقبال المكالمات التليفونية بسبب مروري بوعكة صحية شديدة ..اسأل حضراتكم الدعاء وربنا يبارك في صحتكم جميعا ويحفظكم." 

الناظر هاني الناظر الدكتور محمد نجل الدكتور هاني الناظر

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