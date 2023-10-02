ارتفاع عدد المصابين لـ 30 حتى الآن.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية

قالت نانسي القاضي مراسلة صدى البلد، إن الإسماعلية قضت ليلة حزينة ، مؤكدة أن الحريق بدأ في مديرية أمن الإسماعلية الساعة 2:30 صباحاً.

وأوضحت أن الحريق كان خلف المديرية، ووصل لدور من أدوار المديرية، ثم سيطر على المديرية بأكملها.

هيئة قناة السويس تدفع بسيارات إطفاء لـ الحريق حتى الأن

وأشارت نانسي القاضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني في برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، ارتفاع عدد المصابين حيث وصل إلى 30 مصابا حتى الآن.

وأشارت مراسلة صدى البلد إلى، أن هيئة قناة السويس تدفع بسيارات إطفاء لـ الحريق حتى الأن، لافتة إلى أنه حتى الآن هناك مفقودين و مصابين.