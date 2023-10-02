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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

استعرضت الإعلامية داليا أيمن  تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"،  عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.
 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 32.73 جنيه للبيع، و32.58 جنيه للشراء


سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.73 جنيه للبيع، و37.60 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.20 جنيه للبيع، و99.75 جنيه للشراء .

 

الدولار العملات العربية والأجنبية اليوم سعر الدولار اليوم سعر اليورو سعر الريال السعودى

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