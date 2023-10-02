تفاصيل جلسة توبيخ بيريرا لأمين عمر بسبب مباراة الزمالك والمقاولون.. ماذا قال؟

عقد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام جلسة مع اجتماعا مع الحكام لتحليل أخطائهم، حيث تحدث خلالها مع الحكم أمين عمر على واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري.

وكان أمين عمر، قد رفض احتساب ركلة جزاء للزمالك، رغم استدعاء حكام الVAR له وتنبيهه لوجود لمسة يد.

ووفقا لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد فإن بيريرا قال لأمين عمر: “كيف تكون حكما وتتحدث بشكل خاطئ في اعتبارات القانون؟".

ليرد أمين عمر قائلا: “لم أكن أعلم إن الميكرفون مفتوح، والحديث مذاع”.

ورد بيريرا مجددا: “هذه ليس الأزمة، ما حدث أظهر لي أنك تتحدث بشكل خاطئ في أمور تتعلق بالقانون”.

وعلّق أمين عمر: “حكم الفيديو عرض لي زوايا تصوير أحدثت لدي نوعا من اللبس”.

وأضاف بيريرا: “كل الزوايا كانت واضحة، ولا اعلم كيف يستدعيك حكم الفيديو وتتحدث خطأ في اعتبارات القانون”.