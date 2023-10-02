هشام نصر يطالب بتقليص عدد المحترفين في الدوري

طالب هشام نصر، المرشح على مقعد نائب رئيس الزمالك، بتقليص عدد المحترفين في الدوري الممتاز.

وقال نصر، في تصريحات تلفزيونية "أطالب أن يكون هناك إثنين أجانب فقط لكل فريق في الدوري المصري، وجود 5 لاعبين في كل فريق يضر مستوى منتخب مصر".

وأكمل: "الثلاثي الأجنبي يحصل على فرصة المشاركة على حساب آخرين مصرين، لا يجب المقارنة بين الدوري المصري والدوري الإنجليزي والإسباني وغيره، اين مستوى المنتخب المصري؟".

وواصل: "الأندية الغنية فقط هي القادرة على ضم ٥ محترفين، وأتمنى أن يكون محترفي الزمالك أفضل من الموجودين حاليًا، كان يوجد فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي، وفريق فاز ببطولتين للدوري، وبدلاً من البناء عليهم، تم الاستغناء عنهم".