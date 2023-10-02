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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد.. ممر شرفي من المعلمين لاستقبال الطلاب على بوابة مدرسة بكفر الشيخ

ممر شرفي لاستقبال
ممر شرفي لاستقبال الطلاب

قام معلمو مدرسة الشهيد ممدوح الصردي للغات بمحافظة كفر الشيخ بعمل ممر شرفي على بوابة المدرسة لإستقبال طلاب اليوم ، لتحفيز الطلاب على بدء العام الدراسي الجديد بجد واجتهاد وسط حب و احترام معلميهم .

و بدأت الدراسة أمس في جميع محافظات الجمهورية ، لطلاب الصف الأول من كل مرحلة تعليمية ، ثم بدأت الدراسة اليوم لطلاب باقي الصفوف منعا لتزاحم الطلاب بجميع المراحل في اول يوم دراسة

ومن جانبه أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات؛ من أجل مصلحة الطلاب، وطمأنهن بأنه لا تغيير فى قواعد امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تطوير هذه المرحلة، عقب إجراء حوار مجتمعي موسع يضم كافة الأطراف للخروج بالآليات المناسبة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي من أجل مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسى، تتضمن أفضل المعلمين. ووجه الوزير الطالبات بمشاهدة القنوات التعليمية، مؤكدا لهن أنها تضم أفضل وأمهر المعلمين، كما وجه بمشاهدة المنصات التعليمية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الوزارة فى إطار اهتمامها بالتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، قامت بتنفيذ حزمة من الإجراءات، منها توفير مواد تعليمية وتدريبية، وتتضمن شرحا وافيا وعميقا، وتحتوى على روابط إلكترونية يستطيع الطالب الاطلاع عليها، بالاضافة إلى تدريبات وأسئلة ونماذج امتحانات على كل وحدة دراسية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أنه جاري حاليا إعداد بنوك أسئلة مفتوحة، لمساعدة الطلاب على التحصيل والمذاكرة، ولإثراء تدريبهم على حل الأسئلة، وإثراء عملية التعلم.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة انضباط العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، وضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم.

ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
ممر شرفي لاستقبال الطلاب
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