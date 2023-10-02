إجراء غير متوقع من أوسوريو في الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي بالدوري

طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من معاونيه تجهيز تقرير شامل عن فريق البنك الأهلي قبل مباراة الفريقين المقبلة في مسابقة الدوري المصري.

ويسعى المدير الفني الكولومبي لدراسة الفريق المتنفس للوقوف على نقاط القوة والضعف بالبنك الأهلي قبل مواجهته.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة دوري نايل.

وكان أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة يومين بعد تأهل الفريق لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في مباراة الإياب التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي.